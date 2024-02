Mercato AC Milan, centrale cercasi: in netto ribasso le quotazioni di questi giocatori DETTAGLI

Mercato Milan, difensore cercasi: in netto ribasso le quotazioni di questi giocatori. I DETTAGLI sui nomi a zero

Il calciomercato Milan vorrà sicuramente operare sul mercato nella prossima sessione soprattutto nel reparto difensivo.

Come riportato da Daniele Longo, sono in netto ribasso le quotazioni di due difensori osservati a gennaio: si tratta di Adarbioyo che difficilmente vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione e di Kelly che, nonostante proseguano i contatti con il Milan, ha un’importante offerta dallo Stoccarda.

