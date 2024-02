Mercato AC Milan, Ceccarini fa il punto: da Buongiorno a Gimenez ULTIME

Mercato Milan, Ceccarini fa il punto: da Buongiorno a Gimenez. Le ULTIME sui nomi per l’estate

Il mercato rossonero di gennaio ha lasciato molti tifosi con l’amaro in bocca: per questo motivo il Milan proverà a portare un top player nella sessione estiva.

Come riportato dal giornalista Ceccarini su TMW, i rossoneri avrebbero molte idee per l’attaccante del futuro da Zirkzee, David, Sesko e Guirassy a cui si è aggiunto anche Santiago Gimenez. In difesa l’obiettivo numero uno invece è Buongiorno, anche se servirà una super offerta.

