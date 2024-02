Mercato AC Milan, c’è la strategia per Zirkzee: ecco come può sbarcare a AC Milanello

Mercato Milan, c’è la strategia per arrivare a Joshua Zirkzee: i rossoneri pronti a sacrificare due calciatori precisi

Joshua Zirkzee resta il primo candidato del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione. Come riferito da calciomercato.com, la valutazione che Furlani e Moncada fanno dell’olandese è di 45-50 milioni di euro.

Il club rossonero è pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo, valutato 15 milioni, e quello di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito proprio ai felsinei che hanno un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

