Mercato AC Milan, caccia all’attaccante: tra questi cinque nomi si nasconde il prossimo bomber

Mercato Milan, caccia all’attaccante: tra questi cinque nomi si nasconde il prossimo bomber. Le ultimissime

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. I rossoneri continuano la loro caccia al bomber e il prossimo numero 9 potrebbe uscire da questa ristretta lista.

Zirkzee del Bologna, David del Lille, Sesko del Lipsia, Guirassy dello Stoccarda e Gimenez del Feyenoord: tra questi può esserci il nuovo attaccante rossonero.

