Mercato AC Milan, caccia all’attaccante: c’è una new entry nella lista di Moncada per l’estate

Mercato Milan, caccia all’attaccante: c’è una new entry nella lista di Moncada in vista della prossima estate

La prossima estate il Milan andrà a caccia di un nuovo attaccante sul mercato con cui aprire un nuovo ciclo. Come riportato da Tuttosport, accanto ai soliti nomi (Zirkzee, Gimenez e Sesko) ci sarebbe un nuovo nome.

Nella short list di Moncada sarebbe tornato infatti con prepotenza anche il profilo di Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea e passato nelle ultime ore in prestito al Fulham.

