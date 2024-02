Mercato AC Milan, Brescianini conteso dalle big: quanto possono guadagnare i rossoneri dalla sua cessione. Le ULTIME sul suo futuro

Mercato Milan, Brescianini conteso dalle big: quanto possono guadagnare i rossoneri dalla sua cessione. Le ULTIME sul suo futuro del centrocampista del Frosinone

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Atalanta e Juventus sono interessate a Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone, in vista della prossima sessione di mercato.

L’Atalanta lo sta facendo seguire da tempo, mentre il club bianconero avevano sondato il terreno già quest’inverno prima di puntare su Carlos Alcaraz. Nessun interesse del club rossonero, invece, a riportarlo a casa. Il Milan però guadagnerebbe in caso di una sua cessione, perchè ha ceduto il centrocampista al Frosinone, ma allo stesso tempo ha il 50% sulla sua futura rivendita.

