Mercato AC Milan, bloccate le cessioni di quattro giocatori: in estate non partiranno

Mercato Milan, bloccate le cessioni di quattro giocatori: sono fondamentali a prescindere dall’allenatore, in estate non partiranno

Ci sono quattro giocatori della rosa del Milan che sono destinati a vestire la maglia rossonera ancora a lungo. Si tratta di Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e Musah, il cui impatto con la maglia del Diavolo è stato più che positivo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i quattro, arrivati tutti nel corso dell’ultimo mercato estivo, sono destinati a rimanere al Milan e a costruirne l’ossatura per la prossima stagione a prescindere da quello che sarà il nuovo allenatore.

