Mercato AC Milan, AGGIORNAMENTI sul futuro di De Ketelaere! A giugno succederà questa cosa

Mercato Milan, importanti aggiornamenti sul futuro di Charles De Ketelaere: l’Atalanta pronto a riscattarlo a giugno

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Charles De Ketelaere, tema caldo del calciomercato Milan. Il belga viaggia verso il trasferimento a titolo definitivo all’Atalanta:

PAROLE – «De Ketelaere sembra aver trovato la sua dimensione, c’è un grande lavoro di Gasperini su di lui. L’Atalanta non è nuova a queste tipo di operazioni, sono cifre giuste e decise proprio per un riscatto molto fattibile a fine campionato».

