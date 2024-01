Mercato AC Milan, a tutta su Kelly per l’estate: cosa manca per chiudere

Mercato Milan, Lloyd Kelly resta il primo obiettivo per la difesa rossonera in estate: ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Come riporta Tuttosport, Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza di contratto al termine della stagione, resta il primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la difesa.

Sul ragazzo c’è tanta concorrenza in Premier mentre in Italia, meta preferito dal centrale, la Juve si è defilata dopo l’acquisto di Tiago Djalò. Moncada sta stringendo: ci sono stati nuovi contatti e l’intesa sembra essere vicinissima.

