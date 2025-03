Cannabis e memoria: un’analisi critica dello studio del NIDA

L’uso della cannabis influisce davvero sulla memoria? Un recente studio prova a rispondere, ma i risultati sollevano più domande che certezze.

Da anni si discute sull’impatto della cannabis sulle funzioni cognitive, in particolare sulla memoria. Un nuovo studio pubblicato su JAMA Open, condotto da un team guidato da Nora Volkow, direttrice del National Institute of Drug Abuse (NIDA), ha riportato che l’uso di cannabis è associato a variazioni nell’attivazione cerebrale, soprattutto durante compiti di memoria di lavoro. Tuttavia, come spesso accade, il modo in cui questi risultati vengono interpretati e divulgati può essere fuorviante.

L’interpretazione distorta dei media

Il dibattito sulla cannabis è sempre acceso, e questo studio non ha fatto eccezione. Mentre gli autori hanno evitato di trarre conclusioni esplicitamente causali, i media non hanno mostrato la stessa moderazione. CNN, ad esempio, ha sintetizzato il tutto con un preoccupante “un uso più frequente di cannabis può danneggiare un’importante capacità di memoria”. Ma è davvero così semplice?

Un’analisi più approfondita dei dati dello studio rivela un dettaglio interessante: i consumatori moderati di cannabis hanno mostrato un’attivazione cerebrale ottimale nei compiti di memoria, rispetto sia ai non consumatori che ai consumatori assidui. In altre parole, un uso moderato potrebbe addirittura favorire una certa efficienza cerebrale. Naturalmente, questa osservazione non prova che la cannabis migliori la memoria, ma sottolinea quanto sia fondamentale non trarre conclusioni affrettate.

Cosa ha fatto realmente il team del NIDA?

Lo studio ha analizzato le scansioni cerebrali di oltre 1.000 giovani adulti all’interno del Human Connectome Project, mentre eseguivano una serie di test cognitivi legati alla memoria, al linguaggio, alla funzione motoria e al ragionamento relazionale. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi in base all’uso di cannabis nel corso della vita:

Consumatori assidui : più di 1.000 utilizzi (circa il 9% del campione).

: più di 1.000 utilizzi (circa il 9% del campione). Consumatori moderati : tra 10 e 999 utilizzi (circa il 18%).

: tra 10 e 999 utilizzi (circa il 18%). Non consumatori: meno di 10 utilizzi (circa il 73%).

I risultati? I consumatori assidui hanno mostrato un’attivazione cerebrale leggermente inferiore in alcune aree durante un test di memoria di lavoro, ma senza una compromissione effettiva delle prestazioni. Inoltre, non sono state riscontrate differenze significative negli altri sei compiti cognitivi valutati.

Perché lo scetticismo è d’obbligo

Sebbene lo studio sia stato condotto con metodologie avanzate, emergono diverse criticità. Una delle principali è il modo arbitrario in cui sono stati raggruppati i consumatori di cannabis. Ad esempio, una persona che ha consumato cannabis 11 volte nella vita è stata classificata nello stesso gruppo di chi l’ha utilizzata 999 volte. Questo tipo di categorizzazione è problematico e rischia di compromettere la validità delle conclusioni.

Inoltre, lo studio si basa su dati auto-riportati, che possono essere soggetti a errori e imprecisioni. Non vengono inoltre considerati altri fattori che potrebbero influenzare le funzioni cognitive, come lo stile di vita, la qualità del sonno, l’alimentazione e l’uso di altre sostanze.

Il vero problema: la scienza piegata alla narrativa

Non è la prima volta che ricerche sulla cannabis sembrano orientate a confermare una determinata narrativa piuttosto che a esplorare oggettivamente i dati. Il NIDA ha una lunga storia di studi che enfatizzano i rischi della cannabis, spesso senza fornire un quadro equilibrato delle prove disponibili. Questo atteggiamento contribuisce a perpetuare pregiudizi piuttosto che a informare il dibattito in modo scientifico.

Conclusione

Lo studio del NIDA evidenzia alcune correlazioni tra l’uso della cannabis e l’attivazione cerebrale, ma non dimostra alcun effetto dannoso sulle funzioni cognitive. Anzi, il fatto che i consumatori moderati abbiano mostrato un’attivazione cerebrale più efficiente dovrebbe far riflettere sulla complessità di questi effetti.

In definitiva, il messaggio che emerge è sempre lo stesso: servono più studi, condotti con approcci meno ideologici e più rigorosi. La cannabis è una sostanza con effetti complessi, e ridurre il dibattito a titoli sensazionalistici non aiuta né la scienza né l’informazione pubblica.

