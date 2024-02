McKennie show: numeri top con la Signora Juve, ora Mister Max Allegri gli chiede questo

McKennie show: numeri top con la Juve, ora Allegri gli chiede questo. Il centrocampista è tornato super dopo il prestito al Leeds

McKennie è tornato super con la Juve dopo il prestito al Leeds culminato con la retrocessione del club di Premier League.

Come riferito da Sky Sport, in questa stagione il centrocampista ha giocato 22 partite, di cui 20 da titolare (7 da esterno destro e 15 da mezzala) con 3 assist, 24 passaggi chiave e 37 tackle. L’unica pecca? E’ ancora a quota zero gol. Un dato inusuale, visto che l’anno scorso fino alla cessione al Leeds aveva già timbrato il cartellino 3 reti. E ora Allegri gli chiede di sbloccarsi.

The post McKennie show: numeri top con la Juve, ora Allegri gli chiede questo