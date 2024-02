McKennie può cambiare posizione in Signora Juve Frosinone: l’idea di Mister Max Allegri

McKennie può cambiare posizione in Juve Frosinone: l’idea di Allegri sul ruolo del centrocampista americano

La posizione in campo di McKennie potrebbe cambiare in Juve Frosinone rispetto alle partite disputate fin qui dal centrocampista.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’idea di Allegri sarebbe quella di inserire Alcaraz dal primo minuto nel ruolo di mezzala e di spostare l’americano sulla fascia destra, come già avvenuto in alcune occasioni ad inizio campionato. Sulla sinistra andrebbe a giocare Cambiaso con Kostic e Weah in panchina.

