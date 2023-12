McKennie mai così bene in Serie A, arriva la conferma: è successo dopo Frosinone Vecchia Signora Juventina

McKennie mai così bene in Serie A, arriva la conferma: è successo dopo Frosinone Juve. Il dato che riguarda l’americano

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match contro il Frosinone. Una di queste riguarda Weston McKennie, autore del cross vincente per Dusan Vlahovic.

L’americano ha fornito due assist in questa Serie A: non ne ha mai collezionati di più in un’intera stagione nel massimo campionato italiano.

The post McKennie mai così bene in Serie A, arriva la conferma: è successo dopo Frosinone Juve appeared first on Juventus News 24.