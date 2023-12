McKennie, ansia Vecchia Signora Juventina: l’americano uscito zoppicando. Le condizioni

McKennie lascia in ansia la Juve dopo la vittoria di Frosinone: l’americano è uscito zoppicando. Le ultime

Come riferito da Dazn, la Juve è in ansia dopo Frosinone per le condizioni di Weston McKennie, uscito zoppicando dopo il match vinto in trasferta allo Stirpe.

Bisognerà ora attendere le prossime ore per capire l’entità del problema, con la speranza che si tratti solamente di crampi per l’americano.

