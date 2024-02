Mbappé Real Madrid: è arrivata la decisione del giocatore? In Francia sono sicuri! Andrà in Spagna a parametro zero

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Kylian Mbappé avrebbe finalmente deciso il suo futuro. L’attaccante francese, tifoso del Milan, in scedenza di contratto con il PSG, si trasferirà infatti al Real Madrid a parametro zero al termine della stagione.

Ci sarebbe già un accordo con i blancos per uno stipendio monstre ed il PSG sarebbe già stato informato della decisione per un trasferimento che potrebbe spostare gli equilibri del calcio mondiale

