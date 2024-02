Mbappè ha deciso il suo futuro! Ha comunicato questa scelta al PSG ULTIME

Mbappè ha deciso il suo futuro! Ha comunicato questa scelta al PSG. Le ULTIME sul fenomeno francese

Come riportato da L’Equipe, Mbappé ha preso la decisione ufficiale su quello che sarà il suo futuro: lascerà il PSG a parametro zero.

Il fuoriclasse francese, tifoso del Milan fin da quando era piccolo, ha annunciato giovedì ai suoi dirigenti di aver scelto di lasciare il club quest’estate, e nel frattempo il Real Madrid è pronto a far suo il giocatore.

