Mbappé ha deciso: addio al PSG a fine stagione! Via a parametro zero, il Real Madrid lo aspetto. Tutti i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, Kylian Mbappé ha già deciso ed informato il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi che lascerà il club al termine della stagione.

La stella francese saluterà i parigini in estate, salvo sorprese sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.

