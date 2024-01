Mazzarri: «Non ho la stessa squadra di Spalletti. Difesa a 3 perché…» #Intervista

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri si è espresso ai microfoni Mediaset dopo la larga vittoria contro la Fiorentina

Le parole di Mazzarri a Mediaset dopo il successo del Napoli contro la Fiorentina. Ora i campani troveranno l’Inter:

VITTORIA –«Ho visto la partita che la Fiorentina ha giocato prima che arrivassi io al Maradona, vincendola 3-1, e ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose. Lì era anche il Napoli al completo e ho visto una sofferenza incredibile. Allora coi ragazzi ho pensato di dare più protezione contro il palleggio della Fiorentina, che sta meglio di noi e immaginavo che non ce l’avremmo fatta a pressarli. Era l’unico modo per prenderli».

ANALISI – «La cosa bella è che hanno parlato di 4-3-3 e abbiamo cercato di farlo come l’anno scorso, ma sono cambiati tanti giocatori e non è facile. Se perdi 6-7 giocatori determinanti non è facile. Oggi di quelli che giocavano sempre con Spalletti ce n’erano pochissimi. L’anno scorso c’era una rosa di 22 giocatori tutti allo stesso livello, ora sono cambiate un po’ le cose, ho dovuto dare una sterzata per far capire ai ragazzi che si può giocare in modo simile all’anno scorso ma non uguale. Se vorranno giocare 4-3-3 con certi meccanismi non ci sarà problema»

MODULI – «Se voi ricordate il mio primo Napoli pure ha fatto 4-3-3 con Behrami a partita in corso. Per tenere la linea alta ci vogliono giocatori importanti, come Kim, che hanno qualità negli spazi lunghi. Ora se prendi un contropiede fai più fatica. La squadra quindi è anche in difficoltà, per cui l’allenatore deve cercare di cucirgli la camicia addosso in base ai calciatori che sono rimasti. E comunque se posso ritornerà a giocare 4-3-3»

