Mazzarri esonerato dal Napoli: De Laurentiis ha già scelto il suo sostituto. Ribaltone a due giorni dal Barcellona

Walter Mazzarri non sarà più l’allenatore del Napoli. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro ha comunicato l’esonero all’allenatore.

Francesco Calzona sarà il nuovo tecnico: pronto un contratto fino a giugno. Esordio mercoledì sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

