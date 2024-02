Mazraoui #Juve, è l’ultimo nome nella lista di A.D. Giuntoli! TUTTI i dettagli

10:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mazraoui Juve, è l’ultimo nome nella lista di Giuntoli! TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti di mercato

La dirigenza della Juve pianifica il mercato estivo e la prossima stagione. Spunta anche il nome dell’ex Ajax Noussair Mazraoui.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino marocchino del Bayern Monaco è nella lista della spesa di Giuntoli. Occhi puntati, dunque, anche in casa Bayern.

