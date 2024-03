Mauro assolve Mister Inzaghi, la dichiarazione: «Due big dell’Fc Internazionale spariti con l’Atletico» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Massimo Mauro si è espresso a Tutti Convocati su Radio 24 riguardo all’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League

Massimo Mauro ha commentato l’eliminazione dell‘Internazionale FC dalla Champions League:

LE PAROLE – «I giocatori più importanti in queste partite devono essere bravi e mi dispiace. Abbiamo fatto complimenti a Lautaro Martinez e a Charas, il regista turco, e ieri non si sono visti. In queste partite qualcosa in più te lo danno i più forti. Thuram? Sempre elogiato, ma ieri non è indovinata una. L’allenatore qui c’entra poco, la squadra le ha fatte tutte e due le partite creando occasioni. Ha prodotto cose positive per meritare di vincere o di fare gol»

L’articolo Mauro assolve Inzaghi, il Demone nerazzurro, : «Due big dell’Internazionale FC spariti con l’Atletico» ha come fonte da Internazionale FC News 24.