Mauri: «Fc Internazionale superiore ma la Lazio si è ritrovata, nel 2009..» #Intervista

L’ex calciatore Stefano Mauri è parlato dell’imminente Supercoppa Italiana dove Inter e Lazio si sfideranno domani sera

Stefano Mauri ha parlato della semifinale di Supercoppa Italiana di domani tra Inter e Lazio. Le sue dichiarazione nell’intervista rilasciata al Corriere di Roma:

SUPERCOPPA DEL 2009 – «La sofferenza. Ci schiacciarono, Muslera fece tante parate difficili. Andammo in vantaggio con un rimpallo in mischia, fummo bravi a raddoppiare con Rocchi, che segnò su assist mio. Però eravamo una squadra unita, sapevamo di essere inferiori e ci compattammo. Giocando con i loro ritmi avremmo perso. Anche ora l’Inter è superiore, ma la Lazio si è ritrovata, concede poco ed è in fiducia».

MOMENTO LAZIO – «In passato la Lazio ha fatto poco sul mercato, inserendo spesso giocatori di contorno. La scorsa estate sono stati spesi soldi e sono arrivati potenziali titolari. Kamada ha qualità, Guendouzi si è imposto, Castellanos non è Immobile ma può migliorare, Rovella gioca con continuità. È andato via Milinkovic, sono cambiate tante cose. C’era solo bisogno di tempo, ma non credo ci siano stati problemi fra i vecchi e i nuovi».

INTER ANTIPASTO DELLA SFIDA AL BAYERN – «Il livello è simile, ma sono impegni diversi. L’Inter la si conosce meglio e i bavaresi in Europa sono inarrestabili».

L’articolo Mauri: «Inter superiore ma la Lazio si è ritrovata, nel 2009..» proviene da Inter News 24.