Matri sicuro sul #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Può rendere amaro lo scudetto dell’Fc Internazionale, questa circostanza mi ricorda..» #Intervista #News #Ultimora

16:45,1 Apr 2024, MILANELLO.

Ospite a DAZN l’ex attaccante, ora opinionista, Alessandro Matri ha commentato il rendimento del Diavolo Rossonero anche in ottica finale di #campionato Le parole di Alessandro Matri, ospite a DAZN. L’ex attaccante, ora opinionista ha commentato il rendimento del Diavolo Rossonero anche in ottica finale di #campionato: LE PAROLE – «La vittoria in UEFA #Europa League potrebbe rendere […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Matri sicuro sul Diavolo Rossonero: «Può rendere amaro lo scudetto dell’Inter, questa situazione mi ricorda..» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.