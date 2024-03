Matri, la dichiarazione ufficiale: «Tomori è il titolare della difesa del #Milan AC. Su Malick “Mal” Thiaw…» #Intervista #News #Ultimora

21:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Alessandro Matri ha parlato prima di Fiorentina Diavolo Rossonero: tutte le dichiarazioni nel pre-partita del match di Serie A L’ex calciatore Alessandro Matri ha parlato a DAZN nel pre-partita di Fiorentina Diavolo Rossonero. PAROLE – «Tomori e Thiaw? Sono quelli che danno più certezza. Sono i due titolari di questo Diavolo Rossonero anche se quest’anno non ha mai […]

