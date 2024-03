Matri consiglia il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Così può rendere meno amaro lo scudetto dell’Fc Internazionale» #Intervista #News #Ultimora

22:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

L’ex attaccante del Diavolo Rossonero, Alessandro Matri, ha detto la sua sul percorso in campionato ed in UEFA #Europa League dei rossoneri Intervenuto dagli studi di Dazn, Alessandro Matri spiega in che modo il Diavolo Rossonero può “rovinare” la festa scudetto dell’Inter, analizzando il cammino fatto dai rossoneri tra campionato ed UEFA #Europa League. PAROLE – «La vittoria in […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Matri consiglia il Diavolo Rossonero: «Così può rendere meno amaro lo scudetto dell’Inter» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.