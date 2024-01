Matic AC Milan, nuovissima idea per la mediana! Possibile affare low cost

Matic Milan, nuovissima idea per rinforzare a stagione in corso la mediana rossonera! Possibile affare low cost

Spunta una nuovissima idea per rinforzare il centrocampo del Milan a stagione in corso. Si tratta di Nemanja Matic, ormai ai ferri corti con il Rennes.

Come riportato da Gazzetta.it, il serbo classe 1988 potrebbe essere una soluzione low cost per aggiungere qualità e quantità alla mediana rossonera in caso di rottura totale tra il giocatore e il club francese.

The post Matic Milan, nuovissima idea per la mediana! Possibile affare low cost appeared first on Milan News 24.