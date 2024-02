Materazzi rivela: «Gli ho chiesto di venire all’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Marco Materazzi, bandiera dell'Inter, rivela un clamoroso retroscena nella sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Marco Materazzi ha raccontato un retroscena riguardante il calciomercato Inter nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

ESORDIO DE ROSSI – «Lui aveva vent’anni e io dieci di più, gli feci i complimenti e una battuta: “Mi raccomando, picchia tutti…”».

CARATTERISTICA IN COMUNE – «Almeno in una cosa siamo stati simili, io e Daniele: l’amore totale per la nostra squadra. E dunque uguali nel darle sempre tutto».

ERRORI – «Al Mondiale 2006, quando si prese quattro giornate per quel cazzotto, fui il primo a difenderlo: sapevo come si sentiva. E dedicai anche a lui il gol alla Repubblica Ceca».

DE ROSSI ALL’INTER – «Racconto questo: sa quante volte gli ho detto “Dai, vieni all’Inter”? Lui sorrideva e mi rispondeva sempre la stessa cosa: “Marco, se lascio Roma, devo lasciare le due cose che amo di più: mia figlia Gaia e la Roma”. Amore assoluto, fedeltà assoluta».

