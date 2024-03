Materazzi rincuora Sanchez, la dichiarazione: «Può essere che ora non sia felice all’Fc Internazionale, però…» #Intervista #ULTIMORA #News

La bandiera dell’Internazionale FC Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alexis Maravilla Sanchez e il suo minutaggio in campo: le parole Nell’intervista rilasciata a La Tercera, Marco Materazzi si rivolge direttamente ad Alexis Maravilla Sanchez, che lamneta uno scarso impiego nelle fila dell’Internazionale FC. SANCHEZ – «Probabilmente non stiamo vedendo la sua miglior versione. Però non ha più […]

L’articolo Materazzi rincuora Maravilla Sanchez: «Può essere che ora non sia felice all’Internazionale FC, però…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

