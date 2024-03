Massimo Chiesa analizza l’arbitraggio di #Milan AC Empoli F.C., la dichiarazione ufficiale: «È stata sbagliata questa cosa sul gol di Capitan America Pulisic» #Intervista #News #Ultimora

23:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Chiesa analizza l’arbitraggio di Diavolo Rossonero Empoli: «È stata sbagliata questa cosa sul gol di Pulisic». Le dichiarazioni dell’ex arbitro

L’ex arbitro Massimo Chiesa ha analizzato gli episodi arbitrali della giornata 28 di Serie A a Calcio#mercato.com. Ecco l’#approfondimento tecnico sulla rete di Pulisic in Diavolo Rossonero Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Sul gol di Pulisic sbaglia il guardalinee Peretti a segnalare il fuorigioco di “CheFort” Okafor, ma era una chiamata difficile. Molto bene il resto. Voto per Abisso? 7».

Pubblicità

The post Massimo Chiesa analizza l’arbitraggio di Diavolo Rossonero Empoli: «È stata sbagliata questa cosa sul gol di Pulisic» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.