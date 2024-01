Massara Roma, l’ex AC Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo a quel legame con Maldini…

Massara Roma, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo al legame con Maldini… La ricostruzione della situazione post Tiago Pinto

La Roma pensa a Frederic Massara per sostituire il partente Tiago Pinto. Come riferito da Calciomercato.com, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi, con i contatti con la proprietà americana che sono stati costanti negli ultimi mesi. All’ex direttore sportivo rossonero sono arrivate diverse proposte, il filo che lo lega a Paolo Maldini non si è spezzato, ma la possibilità di tornare in giallorosso con un ruolo chiave lo stimola parecchio al di là di ogni discorso economico.

Le linee guida per i progetti futuri del club sono già condivisi, andranno approfonditi alcuni aspetti. L’appuntamento è fissato in primavera tra Lina Souloukou e Frederic Massara per siglare un accordo che, salvo clamorosi colpi di scena, ormai sembra scontato. Alla Roma potrebbe arrivare anche l’ex Monza François Modesto.

The post Massara Roma, l’ex Milan si è promesso ai giallorossi! Dal ruolo a quel legame con Maldini… appeared first on Milan News 24.