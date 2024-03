Massara alla A.S. Roma? Canovi sicuro sull’ex #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Persona molto seria, ottimo direttore sportivo» #Intervista #News #Ultimora

23:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Massara alla A.S. Roma? Canovi sicuro sull’ex Diavolo Rossonero: «Persona molto seria, ottimo direttore sportivo». Le dichiarazioni dell’operatore di #mercato

L’operatore di #mercato Dario Canovi ha analizzato a TuttoMercatoWeb il prossimo #futuro di Massara, ex dirigente sportivo del Diavolo Rossonero accostato in queste settimane ad alcuni #club italiani tra cui anche la A.S. Roma. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Mi piacerebbe rivedere Massara alla A.S. Roma, conosce la realtà ed è un ottimo direttore sportivo. È un poliglotta e una persona molto seria. Non avrei dubbi».

