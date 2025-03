Maryland approva la legge SB 1023: protezione per i soccorritori che usano cannabis terapeutica

Il Senato del Maryland ha recentemente approvato la legge SB 1023, una legislazione che protegge i soccorritori che utilizzano cannabis terapeutica fuori dal lavoro. La legge, ora passata alla Camera, segna un passo importante per i diritti dei lavoratori nel settore della sicurezza pubblica.

Dettagli della legge SB 1023

La legge SB 1023 stabilisce che i vigili del fuoco, paramedici, soccorritori e altri lavoratori della sicurezza pubblica registrati nel programma statale di cannabis medica non possano essere licenziati, disciplinati o discriminati esclusivamente per essere risultati positivi ai metaboliti della marijuana durante i test delle urine. Tuttavia, la legge precisa che i dipendenti che si presentano al lavoro sotto l’effetto della cannabis dovranno essere segnalati al consiglio dei servizi medici di emergenza dello stato.

Questa legislazione ha ricevuto il sostegno di molte organizzazioni, tra cui NORML, che ha lavorato a fianco dei rappresentanti dei vigili del fuoco e paramedici per promuovere questa protezione. Secondo Paul Armentano, vicedirettore di NORML, oltre 120.000 residenti nel Maryland sono registrati nel programma di cannabis medica, e molti di loro sono soccorritori che usano la cannabis per trattare condizioni di salute come il dolore cronico e lo stress post-traumatico. Armentano ha sottolineato che, come avviene per i pazienti che assumono farmaci tradizionali, anche chi usa cannabis terapeutica non dovrebbe subire sanzioni sul posto di lavoro a meno che non vi siano prove di compromissione delle prestazioni.

Il sostegno dei vigili del fuoco

Numerosi leader del settore della sicurezza pubblica, tra cui Jeff Buddle, presidente dei vigili del fuoco professionisti del Maryland, hanno elogiato la proposta di legge. Buddle ha ringraziato il senatore Carl Jackson per il suo sostegno nella difesa di questa causa. Inoltre, Brad Klukas, rappresentante dell’International Association of Firefighters (IAFF), ha evidenziato il significato di questa legge per la salute e il benessere dei colleghi vigili del fuoco. Secondo Klukas, la legge rappresenta un importante passo avanti nella lotta per garantire che i soccorritori non vengano penalizzati ingiustamente per l’uso legittimo della cannabis terapeutica.

Il dibattito sulla cannabis terapeutica

Nonostante l’adozione di questa legge, la discussione sulla cannabis terapeutica e la sua relazione con il posto di lavoro è ancora molto viva. NORML ha da tempo sostenuto che la presenza di THC o dei suoi metaboliti nelle urine non debba essere considerata automaticamente una prova di compromissione delle prestazioni. Infatti, il metabolita non psicoattivo della marijuana, il carbossi-THC, può rimanere nel corpo per settimane, anche dopo un’esposizione passata, senza che ciò influenzi le prestazioni lavorative del soggetto. NORML ha chiesto l’introduzione di test più accurati, basati sulle prestazioni, come DRUID o AlertMeter, che potrebbero meglio riflettere l’effettiva capacità del lavoratore.

Riepilogo breve

La legge SB 1023 del Maryland segna un’importante vittoria per i soccorritori che usano cannabis terapeutica, poiché li protegge da sanzioni ingiustificate sul posto di lavoro. Questo passo rappresenta una maggiore comprensione delle esigenze dei lavoratori nel settore della sicurezza pubblica e potrebbe influenzare altre leggi in altri Stati. La legislazione continua a essere un tema di discussione nazionale, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

La legge SB 1023 del Maryland rappresenta una chiara vittoria per i diritti dei lavoratori e per un approccio più equilibrato nell’uso della cannabis terapeutica. Il fatto che le autorità riconoscano l’uso legittimo della cannabis per scopi medici, senza penalizzare chi la utilizza durante il tempo libero, è un passo importante verso un cambiamento positivo nelle politiche lavorative. Se questo modello verrà adottato anche in altri Stati, potrebbe segnare una rivoluzione nel modo in cui trattiamo la cannabis e le sue applicazioni terapeutiche.

