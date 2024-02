Martinez Quarta Signora Juve, l’ultima idea per la difesa. Altro sgarbo a Commisso? Il piano

Martinez Quarta Juve, ecco l’ultima idea per la difesa bianconera: altro sgarbo in arrivo a Commisso? Ultime

C’è anche Martinez Quarta sulla lista dei possibili acquisti di una Juve sempre attenta ai futuri parametri zero. Il difensore argentino andrà in scadenza nel 2025, ma ad oggi i discorsi con la Fiorentina per il prolungamento non decollano e gli altri club inevitabilmente ne vogliono approfittare.

Pubblicità

Con i viola c’è anche in ballo il riscatto di Arthur, con i 20 milioni chiesti dai bianconeri che sono considerati troppi. E chissà che, nei futuri discorsi tra le parti, non si riesca ad imbastire una sorta di scambio… Lo scrive Tuttosport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Martinez Quarta Juve, l’ultima idea per la difesa. Altro sgarbo a Commisso? Il piano appeared first on Juventus News 24.