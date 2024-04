Martial Internazionale F.C., non mancano le pretendenti per il francese, ecco l’approfondimento: tre offerte sul piatto

7 Apr 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Martial Internazionale, non mancano le pretendenti per il francese: tre offerte sul tavolo per l’attaccante in scadenza col Manchester United Anthony Martial è stato proposto al calciomercato Internazionale per la prossima stagione. Il francese si libererà a parametro #ZERO a giugno dal Manchester United, col quale nelle ultime stagioni ha avuto poca continuità e minutaggio: […]

