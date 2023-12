Marotta prepara lo sgarbo alla rivale di Serie A, l’Fc Internazionale affonda il colpo!

Beppe Marotta ha più volte esplicitato come l’Inter non voglia fare mercato nel breve periodo. Il direttore sta tuttavia preparando sottotraccia un colpo dalla Serie A.

La pazza Inter di Lisbona si rituffa nel campionato per una gara tutta da vivere. Il tour de force cominciato domenica scorsa a Torino prosegue al “Maradona”. I nerazzurri sono attesi dal Napoli dell’ex Walter Mazzarri. Il tecnico toscano sembra aver dato una nuova impronta ai partenopei. Dopo il nuovo sorpasso della Juventus, la banda “inzaghiana” è però chiamata a rispondere. Lautaro e compagni sono però chiamati a sfatare un tabù. Negli ultimi 25 anni l’Inter ha sbancato lo stadio napoletano soltanto una volta.

I nerazzurri dovranno compiere un’impresa per tornare in vetta. Per tentare il colpo grosso torneranno i titolarissimi, specialmente a centrocampo. Il trio Barella-Calhanoglu-Mkhtaryan dovrà riprendere in mano la bacchetta ed orchestrare l’intera formazione. La mediana interista sarà ostacolata da altri centrocampisti di livello. Mazzarri risponderà con il tris campione d’Italia Lobotka, Zielinski e Anguissa. La gara del “Maradona” non sarà tuttavia finalizzata esclusivamente al campo. Quello di domani sarà un incrocio interessante per uno dei tre.

Napoli-Inter non solo sul campo: l’intreccio sul mercato

Domani la dirigenza avrà modo di osservare da molto vicino Piotr Zielinski. Come riportato da Calciomercato.com, il polacco è uno dei pallini di Beppe Marotta per la prossima estate. Il numero 20 è infatti in scadenza di contratto con i partenopei. Una situazione che potrebbe stuzzicare e non poco l’attenzione dell’amministratore delegato nerazzurro. L’ex Empoli non ha ancora deliberato la propria decisione sul da farsi. Da un lato c’è un legame con una città che ha regalato emozioni fortissime. Ma dall’altro c’è anche la possibilità di entrare a far parte della squadra attualmente sesta nel ranking UEFA.

Sta di fatto che i prossimi mesi, se non settimane, diranno molto di più sulle reali intenzioni del classe 1994, posto di fronte ad un bivio sul proprio futuro professionale.. L’Inter si è fatta viva da tempo con il presidente De Laurentiis. Inzaghi e la società stravedono per il mediano.La proprietà di Viale della Liberazione appare quindi convinta dell’investimento, nonostante il peso a bilancio non indifferente. Contando ingaggio lordo e commissioni la cifra si aggirerebbe sui 40 milioni.

Tutto già pianificato in casa nerazzurra. Gli addii di Davy Klaassen e Stefano Sensi, già preventivati da tempo, potrebbero alleggerire notevolmente il monte ingaggi. Ciò aprirebbe le porte ad un altro innesto di assoluta qualità in una mediana che già luccica.

Marotta prepara lo sgarbo alla rivale di Serie A, l’Inter affonda il colpo!

Spazio Inter