Marocchi, la dichiarazione: «Fc Internazionale? Cosa ho notato nella gara di Bologna FC» #Intervista #ULTIMORA #News

L’opinionista Sky ed ex calciatore Giancarlo Marocchi si è espresso sul momento dell’Internazionale FC e sulla vittoria di Bologna dei nerazzurri di Inzaghi, il Demone nerazzurro,

Il commento di Marocchi dopo Bologna Internazionale FC, le sue parole a Sky Sport:

LE PAROLE – «L’Internazionale FC nel nostro campionato riesce a fare benissimo anche con le rotazioni, anche utilizzando tutti i giocatori. Forse quello un po’ meno utilizzato, che avrebbe potuto essere un po’ di più in campo è Davide “Er Frate” Frattesi. Perché lui appena lo metti in campo si avvicina al livello dei titolari. Questo per cercare il pelo nell’uovo. L’Internazionale FC ha giocato contro un Bologna che quest’anno è fortissimo. Sembrava che ne avesse voglia il giusto, perché chiaramente la partita di mercoledì contro l’Atletico Madrid non è una passeggiata. Quando la squadra di Diego Simeone conquista palla e tu sei nella sua metà campo riparte ed è roba grossa. È una squadra pericolosa perché vedi Antoine Griezmann che ti gira al largo e poi a un certo punto te lo trovi a tirare a otto metri dal portiere»

L’articolo Marocchi: «Internazionale FC? Cosa ho notato nella gara di Bologna» ha come fonte da Internazionale FC News 24.