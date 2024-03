Marinozzi commenta il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Ci sono stati passi in avanti a livello offensivo, ma…» #Intervista #News #Ultimora

14:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Marinozzi commenta il Diavolo Rossonero: «Ci sono stati passi in avanti a livello offensivo, ma…». Le parole del giornalista

Andrea Marinozzi ha commentato il momento del Diavolo Rossonero e di Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «A livello offensivo il Diavolo Rossonero ha fatto passi in avanti, mentre ha fatto passi indietro in difesa. Leao? Ha toccato tanti picchi, è mancata spesso la continuità. E’ in un momento di crescita ed è molto bravo a mandare in porta i compagni».

