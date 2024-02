Marinozzi: «Arna non è un top player da Fc Internazionale: ecco perché» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Andrea Marinozzi è andato contro Marko Arnautovic ai microfoni di Sky Sport nonostante il gol vittoria contro l’Atletico

Andrea Marinozzi ha fortemente criticato Arnautovic nonostante l’attaccante abbia regalato all’Inter la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

ARNAUTOVIC – «Adesso il livello dell’Inter è molto alto, parliamo di una top in Champions League e anche il percorso di Arnautovic fa capire che non è da Inter: Stoke City, Bologna, Cina, Werder Brema, West Ham. Può andare in difficoltà contro giocatori di altissimo livello».

Pubblicità

L’articolo Marinozzi: «Arnautovic non è un giocatore da Inter: ecco perché» proviene da Inter News 24.