Marianella sorprende: la sua previsione sull’Fc Internazionale in Champions

Marianella sorprende: la sua previsione sull’Inter in Champions. Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport

Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport, si pronuncia così sulle squadre favorite in Champions.

Le sue parole: «Manchester City e Real Madrid favorite per la Champions? Sono tre le favorite, ma non sono le sole. Io ci metterei anche l’Arsenal, che è una squadra molto forte, ma anche l’Inter è fra le squadre che possono ambire a vincere il trofeo. C’è anche il Bayern Monaco, anche se non attraversa un momento felicissimo».

