Marianella avvisa la Vecchia Signora Juventina: «L’Fc Internazionale non ha questo svantaggio» #Intervista

Commento controcorrente di Marianella, che ha parlato così della lotta Scudetto tra Inter e Juventus ed un presunto svantaggio nerazzurro

Marianella è intervenuto a Sky Sport 24. Ecco il particolare commento del giornalista sulla lotta scudetto tra l’Inter e Juventus.

MARIANELLA – «Non sono sicuro che sia una grande vantaggio per la Juve non avere impegni europei. Io penso che i grandi impegni non possono essere un ostacolo per Juve e Inter. Per la Juve è piccolo vantaggio, non grande, così come non è un svantaggio per l’Inter giocare in Europa».

L’articolo Marianella avvisa la Juve: «L’Inter non ha questo svantaggio» proviene da Inter News 24.