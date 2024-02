Margherita Agnelli vuole il VSllo di Exor: «Rivendica almeno il 54% della società»

Margherita Agnelli vuole il controllo di Exor: «Rivendica almeno il 54% della società». Tutti i dettagli sulla vicenda

Tiene banco nelle ultime settimane anche la vicenda relativa alla controversa eredità di Giovanni Agnelli e Marella Caracciolo. Il nucleo dell’impero Exor, che comprende Stellantis, Ferrari, Cnh, Gedi, Economist, Philips e Lingotto, rappresenta un patrimonio di oltre 30 miliardi di euro.

Il controllo della società, dei tre fratelli Elkann (John al 60% e Lapo e Ginevra al 20%), è l’obiettivo finale delle dispute legali intraprese dalla madre Margherita. Come riportato da Milano Finanza, però, quest’ultima rivendica «almeno» il 54% della società e, se la sua richiesta venisse accolta, si verificherebbe una clamorosa rottura degli assetti di controllo di Exor, la società che controlla anche la Juventus.

