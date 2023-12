Marelli rivela: «Gol di Candreva con Tomori a terra? Corretto così. Mano di Fazio movimento congruo»

Luca Marelli, ex arbitro ed ora moviolista, ha parlato così degli episodi da moviola di Salernitana Milan. Le parole

A DAZN, Luca Marelli ha analizzato gli episodi da moviola di Salernitana Milan.

TOCCO DI BRACCIO FAZIO SU TIRO DI LEAO – «Assomiglia all’episodio del rigore non concesso in Milan Fiorentina per tocco di Loftus. Non si muove verso l’esterno ma verso la figura. Movimento congruo, ma l’azione sarebbe stata poi annullata per un fuorigioco in partenza di Giroud».

GOL SALERNITANA CON TOMORI A TERRA – «Corretto così. È una scelta libera dei giocatori se proseguire l’azione, l’arbitro può interrompere solo se è coinvolta la testa».

