Marelli: «Gomitata Gatti-Folorunsho? Il contatto c’è, ma non c’è nulla di violento»

Luca Marelli, in diretta su DAZN, ha analizzato così l’episodio Gatti-Folorunsho nel corso del primo tempo di Verona–Juve.

MARELLI – C’è un contatto fra Gatti e Folorunsho ma non c’è assolutamente nulla che possa portare ad una review. Non c’è nulla di violento

