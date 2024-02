Marelli analizza pure le rimesse laterali: «Quella di Carlos Augusto con la Salernitana…» #Intervista

Pubblicità

Luca Marelli ha analizzato la rimessa laterale di Carlos Augusto che ha avviato l’azione del 2-0 realizzato da Lautaro

Luca Marelli ha commentato la rimessa di Carlos Augusto, che ha portato al 2-0 di Lautaro in Inter-Salernitana, ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «La rimessa di Carlos Augusto è assolutamente regolare. Per essere irregolare, entrambi i piedi devono essere dentro il terreno di gioco. Il piede era in parte sulla linea e la punta del piede destro toccava la parte esterna. Rimessa regolare, è più una curiosità per capire meglio il regolamento».

L’articolo Marelli analizza pure le rimesse laterali: «Quella di Carlos Augusto con la Salernitana…» proviene da Inter News 24.