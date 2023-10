Marcus Thuram: la Nuova Stella dell’Inter Brilla nella vittoria Contro il Torino

Nel dopo partita contro un ostico Torino, è Marcus Thuram ad emergere come l’uomo del momento per l’Inter, avendo sbloccato la partita con un goal decisivo. Con il fiatone ancora presente dopo il fischio finale, Thuram ha parlato dell’importanza della vittoria in trasferta, sottolineando la difficoltà di giocare contro una squadra fisica come il Torino: “Ogni partita fuori casa in Serie A è molto complicata,” ha dichiarato il talentuoso attaccante francese.

Thuram ha riconosciuto l’importanza dell’assist di Dumfries nel suo goal e ha elogiato il suo compagno di squadra: “Denzel è un gran giocatore, mi piace giocare con lui. Lo ringrazio,” ha detto Thuram, dimostrando il suo apprezzamento per l’apporto del compagno di squadra.

La performance di Thuram nella squadra di Inzaghi è stata eccezionale sin dall’inizio. Con 4 goal e 5 assist finora, Thuram si è integrato perfettamente nel gioco dell’Inter. La sua collaborazione con Lautaro Martinez si è rivelata particolarmente fruttuosa, con la coppia che ha contribuito significativamente al successo dell’Inter in questa stagione. Thuram ha anche ricevuto elogi dal suo allenatore, che ha ammesso di essere stato sorpreso dalla prontezza del giocatore nel trovare il suo spazio nella squadra. Inzaghi ha elogiato l’atteggiamento di Thuram, sottolineando la sua volontà di migliorarsi costantemente e la sua capacità di adattarsi a nuovi ruoli e compiti.

Inoltre, Thuram è stato paragonato a una leggenda come Zlatan Ibrahimovic da Fabio Cannavaro, un complimento che il giovane attaccante ha accolto con orgoglio. “Spero di fare bene come lui,” ha detto Thuram, mostrando la sua determinazione a continuare a brillare nella maglia dell’Inter.

Con una mentalità così positiva e una performance così brillante sul campo, Marcus Thuram si sta rapidamente trasformando in una stella in ascesa nell’Inter, offrendo ai tifosi nerazzurri motivo di grande entusiasmo per il futuro. La sua dedizione, versatilità e talento promettono di portare grandi successi alla squadra, facendolo diventare uno dei giocatori chiave nella corsa dell’Inter per i trofei.