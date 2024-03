Marcolin elogia il rossonero, la dichiarazione ufficiale: «Ha stupito per la concretezza, è un calciatore intelligente» #Intervista #News #Ultimora

23:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Marcolin elogia il rossonero: «Ha stupito per la concretezza, è un calciatore intelligente». Le parole dopo il Verona

Dario Marcolin ha parlato a DAZN analizzando le ultime prestazioni del rossonero Pulisic.

PAROLE – «Dribbling, la velocità e la freddezza sotto porta. Quello è l’elemento che forse sta mettendo in più. Tanti giocatori arrivano in quella zona di campo e hanno la fretta, lui è freddo, glaciale, tecnico e pratico. Ha stupito per la concretezza in questa #campionato, credo che la sua bravura sia di fare le due fasi: in fase difensiva lo vedi molto più di Leao. Lui lo vedi basso mentre Leao lo vedi alto quando il Diavolo Rossonero difende. Poi però quando riparte fa la cosa giusta al momento giusto, è un calciatore intelligente. Oggi Lazovic ha sempre raddoppiato su Pulisic, non poteva mai lasciare Cabal da solo».

