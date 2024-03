Marcolin: “Ecco perché Il Proprietario Gerry Cardinale ha scelto il dirigente Zlatan Ibrahimovic. La rosa del Milan A.C. non è al livello dell’Fc Internazionale”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

22:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Dario Marcolin, nel pre gara di S.S. Lazio-Milan AC, il Diavolo Rossonero, su Dazn, parla delle ambizioni di Cardinale, ieri al summit del FT si è detto non contento di non essere primo, e della scelta di il Direttore Tecnico Zlatan “Ibramagia” Ibrahimovic come suo diretto consulente.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità