Marcolin analizza, le parole: «Internazionale F.C. ha qualcosa in più, al Ac Milan manca una cosa a livello di rosa» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ex calciatore ed allenatore Dario Marcolin ha voluto dire la sua sulla rosa del Milan, confrontandola con quella dell’Internazionale

Internazionalevenuto dagli studi di Dazn nel prepartita di Lazio Milan, Dario Marcolin ha voluto mettere a confronto la rosa dei rossoneri con quella dell’Internazionale, evidenziando i limiti della squadra di Pioli.

CONFRONTO MILAN INTER – «Giroud quest’anno ha fatto gli straordinari per 2 motivi: ha esperienza, si muove molto bene ma soprattutto è funzionale per la squadra. Come rosa il Milan è al livello dell’Internazionale? No, l’Internazionale quest’anno sulla carta ha fatto capire di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Al Milan manca un vice Giroud, Jovic è un buon sostituto ma come caratteristiche non ha quella fisicità».

