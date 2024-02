Marchisio sicuro: «Marcatura a uomo su Charas? Succedeva anche a…» #Intervista

Pubblicità

Claudio Marchisio ha commentato le recenti dichiarazioni di Calhanoglu circa la marcatura a uomo, paragonandolo ad un grande giocatore

Dagli studi di Prime Video, Claudio Marchisio si ricollega alle recenti dichiarazioni del nerazzurro Hakan Calhanoglu, paragonandolo ad un grandissimo ex giocatore, ora tecnico.

CALHANOGLU – «Calhanoglu ingabbiato contro l’Atletico Madrid? Lui però riesce sempre a liberarsi, succedeva anche a Pirlo. Barella è una mezzala con grandi doti tecniche, fa una grande fase difensiva e una grandissima fase offensiva. Quando non riesci a sbloccare una partita è importantissimo mantenere alta l’attenzione in difesa e in questo Barella è stato bravissimo nell’ultima sfida di Champions League».

