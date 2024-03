12:47, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Marchisio procuratore! Nasce l’agenzia Circum, i primi nomi accostati all’ex Juve fino a Loris Karius

Claudio Marchisio entra nel mercato delle procure sportive. Nella giornata di ieri l’ex centrocampista della Juve ha presentato Circum, agenzia che gestirà insieme ad Alessandro Tocci, suo storico manager.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ad oggi l’agenzia cura diversi giovani calciatori, come il classe 2004 del Bayern Monaco Davide Dell’Erba o Francesco Stante, difensore centrale dell’Inter Primavera U19. Marchisio si occuperà di portare in Italia anche giocatori dall’estero: la sua agenzia ha il mandato per la Serie A di Loris Karius, portiere del Newcastle.

Pubblicità

The post Marchisio procuratore! Nasce l’agenzia Circum, i primi nomi accostati all’ex Juve appeared first on Juventus News 24.